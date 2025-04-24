VK Реклама – платформа для рекламы на проектах VK
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Как пополнить бюджет
Акции и промокоды
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Как изменить или скопировать объявление
Как остановить или удалить объявление
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Адаптивный блок: создание и интеграция кода
InStream блок: доступ и создание
InPage блок: настройка и интеграция кода
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Авторизация
Как создать новый кабинет, перенести кампании и аудитории из других рекламных кабинетов, удалить аккаунт
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Создание рекламы
Как создать рекламную кампанию для сообщества, мобильного приложения, сайта, лид-формы, каталога товаров, а также продвижения в соцсетях видео, музыки, мини-приложений
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Настройки рекламы
Таргетинги, рекламные форматы, места размещения, оптимизация бюджета, аудитории и списки пользователей, UTM-метки, работа с текстом и видео в объявлении, история изменений кабинета, API
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Статистика, финансы и акции
Как настроить метрики для анализа, посмотреть статистику рекламы, пополнить баланс и получить бонусы
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Маркировка рекламы
Как маркировать рекламу: что такое ОРД, как заполнить данные и подать отчёт, статус объявления в ОРД
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Мобильный кабинет
Как создать и настроить объявление в упрощённом кабинете VK Рекламы
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Кабинет партнёра
Инструкции по работе в кабинете партнёра — Рекламная сеть VK
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