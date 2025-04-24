VK Реклама – платформа для рекламы на проектах VK
Обновления
Обучение
Полезные материалы
Мероприятия
Академия
Видеокурсы
Сертификация
Бизнесу
Кейсы
Каталог таргетологов
Программа лояльности
Монетизация трафика
Рекламная сеть
DSP
SSP
Справка
Загружается...
Войти в кабинет

Превращаем интерес аудитории в продажи

Формируем узнаваемость, стимулируем спрос и приводим клиентов к покупке на одной платформе
Cоздать кабинет
image
image

Получите 15 000 бонусов

На продвижение бизнеса по всей рекламной сети VK. Для клиентов Альфа-Банка
Узнать подробнее
image
image

Программа лояльности в VK Рекламе

Возвращаем до 10% бюджета бонусами на продвижение
Как получить бонусы
image
image
О платформе
VK Реклама х Альфа-Банк
Программа лояльности
97% пользователей рунета* используют продукты и сервисы VK
vk_video.svgServise icons.svgvk_clips.svgnew_logo_vk_color_24.svgdzen_icon_b_rgb (2).svgvk_ok.svgvk_proj.svg

VK Реклама поможет превратить пользователей в клиентов

Запустить рекламу
Продавайте товары и услуги, находите новых клиентов или возвращайте тех, кто интересовался вашими предложениями
1.webp
Увеличивайте количество подписчиков и сообщений, повышайте вовлеченность для вашего бизнеса ВКонтакте и в ОК
2.webp
Привлекайте пользователей на сайт или в мобильное приложение и мотивируйте их выполнить нужное вам целевое действие
3.webp
Получайте заявки и заказы в разных сферах бизнеса с помощью лид-форм: от сложного B2B до услуг регулярного спроса
4.webp
Продвигайте статьи и каналы в Дзене, клипы, музыку, видео и трансляции ВКонтакте
5.webp
Рассказывайте о себе широкой аудитории, укрепляйте имидж и повышайте узнаваемость компании с медийной рекламой
6.webp

Технологии для продвижения вашего бизнеса

Удобное управление кампаниями благодаря трехуровневой структуре
Подробнее
7.webp
Одно универсальное объявление для доступа  к разным площадкам
Подробнее
8.webp
Контроль бюджета можно доверить алгоритмам — просто укажите цель рекламы
Подробнее
9.webp
Нейросети для работы с изображениями и видео: от редактирования до создания
Подробнее
10.webp
Автоматическое создание текстов объявлений на основе данных от вас
Подробнее
11.webp
Разнообразные таргетинги для поиска именно вашей целевой аудитории
Подробнее
12.webp
Зарегистрироваться и настроить рекламу — просто
info.svg
Начать работу помогут
инструкции в Справке
box.svg
Настроить продвижение —
материалы от экспертов
men.svg
Если нужна помощь —
на связи команда Поддержки

Каждый бизнес найдет своих клиентов

Более 200 кейсов предпринимателей и брендов из разных отраслей
Узнать больше
box-2.webp

Бесплатное обучение  от экспертов VK и наших партнеров

Курсы
Последовательное обучение с видео, примерами и текстовыми материалами 
Пройти
Вебинары
Прямые эфиры и записи прошедших трансляций
Смотреть
Статьи и гайды
О том, как продвигать бизнес с помощью инструментов VK Рекламы
Читать

Ответы на вопросы

  • Как зарегистрироваться на платформе VK Реклама?

    Создать рекламный кабинет можно по ссылке. Не упустить ничего важного помогут подсказки в интерфейсе и статья в Справке.

    Если будут вопросы — напишите в Поддержку.

  • Какой бюджет нужен для запуска продвижения в VK Рекламе?

    Рекомендуемый бюджет для старта продвижения — 5000 ₽ (без НДС). Так вы сможете протестировать разные настройки аудитории и креативы — чтобы найти наиболее эффективные рекламные связки для вашего бизнеса.

  • Как получить бонусы на продвижение в VK Рекламе?

    Активные пользователи VK Рекламы могут участвовать в программе лояльности для малого и среднего бизнеса. Это возможность возвращать от 5 до 10% от ежемесячных трат на продвижение. Подробнее о программе →

  • Где найти обучающие материалы для работы с VK Рекламой?

    На нашем сайте вы найдете полезные материалы, которые помогут разобраться с возможностями VK Рекламы и запустить эффективное продвижение. Выбирайте подходящее обучение:

  • Как связаться с Поддержкой?
    • В рекламном кабинете: в левом меню нажмите «Помощь и обучение» → «Задать вопрос»
    • ВКонтакте: напишите в чат поддержки по этой ссылке
    • По электронной почте: caresupport@vk.rupany
  • Что такое сертификация по VK Рекламе и как ее пройти?

    Сертификация предназначена для специалистов по рекламе и сотрудников рекламных агентств. Она помогает подтвердить теоретические знания и практические навыки ведения кампаний в VK Рекламе.

    Сертификация доступна по ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с правилами сертификации и изучить полезные материалы для подготовки к ней.

* Mediascope, второй квартал 2026 года, Россия 0+, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства.