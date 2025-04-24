VK Реклама – платформа для рекламы на проектах VK

Монетизация трафика
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VK Реклама поможет превратить пользователей в клиентов
Создать рекламный кабинет можно по ссылке. Не упустить ничего важного помогут подсказки в интерфейсе и статья в Справке.
Если будут вопросы — напишите в Поддержку.
Рекомендуемый бюджет для старта продвижения — 5000 ₽ (без НДС). Так вы сможете протестировать разные настройки аудитории и креативы — чтобы найти наиболее эффективные рекламные связки для вашего бизнеса.
Активные пользователи VK Рекламы могут участвовать в программе лояльности для малого и среднего бизнеса. Это возможность возвращать от 5 до 10% от ежемесячных трат на продвижение. Подробнее о программе →
На нашем сайте вы найдете полезные материалы, которые помогут разобраться с возможностями VK Рекламы и запустить эффективное продвижение. Выбирайте подходящее обучение:
Сертификация предназначена для специалистов по рекламе и сотрудников рекламных агентств. Она помогает подтвердить теоретические знания и практические навыки ведения кампаний в VK Рекламе.
Сертификация доступна по ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с правилами сертификации и изучить полезные материалы для подготовки к ней.